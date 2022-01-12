«Миннесота» готова отдать за Симмонса любой пакет активов, за исключением двух игроков

Стало известно, что в «Миннесоте Тимбервулвз» всерьёз намерены подписать контракт с разыгрывающим Беном Симмонсом. Команда готова предложить за него любой пакет активов, за исключением Энтони Эдвардса и Карл-Энтони Таунса, сообщается в «твиттере» NBA Central.
Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс потерял $ 7 433 713 из-за отказа от игр в этом сезоне.
Ранее стало известно, что Симмонс и британская телеведущая Майя Джама тайно обручились. Впервые пару заметили вместе летом прошлого года. Симмонс посетил матчи теннисного Уимблдона в компании с Джамой.
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