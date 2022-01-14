«Атланта» выставила на обмен всех игроков, кроме двух

Руководство команды НБА «Атланта Хоукс» приняло решение выставить на обмен всех игроков. Исключением стали лишь два баскетболиста клуба: разыгрывающий Трей Янг и центровой Клинт Капела. Об этом сообщает, ссылаясь на генерального директора, Bleacher Report.



«Все, кроме Трея Янга и Клинта Капелы, доступны для обмена», — говорится в сообщении источника.



Напомним, летом 2021 года Янг подписал новый пятилетний контракт с «Атлантой». Если по итогам сезона-2021/2022 Трей попадёт в символическую пятёрку, то соглашение будет рассчитано на $ 207 млн. Если нет, то зарплата игрока составит $ 172 млн.



В самом начале сентября прошлого года стало известно, что Капела договорился с «Хоукс» о подписании нового контракта, который рассчитан на два года — по нему баскетболист заработает $ 46 млн.