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Игрок ЦСКА плакал вместе с отцом, проведя лучший матч за карьеру в Евролиге. Видео

Игрок ЦСКА плакал вместе с отцом, проведя лучший матч за карьеру в Евролиге. Видео
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Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт не смог сдержать слёз по окончании матча регулярного чемпионата Евролиги, в котором красно-синие оказались сильнее АСВЕЛа. На встрече присутствовал отец Хэкетта, к которому он и подошёл после финального свистка.

Видеозапись можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере». Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

Напомним, матч ЦСКА и АСВЕЛа завершился победой московского клуба со счётом 90:83. Хэкетт стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На счету Дэниэла 27 очков. В составе гостей отличился Эли Окобо, набравший 15 баллов.

В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА занимает пятое место, имея в активе 31 очко после 19 сыгранных матчей. АСВЕЛ, который провёл 18 встреч, занимает десятое место. На счету французской команды 26 баллов.

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