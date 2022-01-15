«Бостон» определил игрока, которого хочет сбросить для разгрузки платёжной ведомости

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деннис Шрёдер в ближайшее время может сменить клуб. Об этом сообщает Bleacher Report.
По сведениям источника, «Бостон» хочет разгрузить платёжную ведомость, а для того избавиться от Шрёдера. Отмечается, что именно по этой причине клуб ранее обменял Даниэля Тайса. «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс» и «Даллас Маверикс» называются командами, где Деннис мог бы продолжить карьеру.
В нынешнем сезона Национальной баскетбольной ассоциации Шрёдер набирает в среднем 15,7 очка, выполняет 4,4 передачи и совершает 3,3 подбора.
Напомним, осенью Шрёдер подписал однолетний контракт на $ 5,9 млн. В ходе прошлого сезона Шрёдер отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», который был готов подписать с ним четырёхлетний контракт на $ 84 млн. Деннис требовал соглашение на сумму более $ 100 млн и гарантию ведущей роли в команде. Ни один клуб лиги не был готов предложить ему такие условия.
- 15 января 2022
-
13:31
-
13:30
-
12:16
-
11:18
-
10:31
-
09:36
-
08:39
-
06:18
-
00:35
-
00:02
- 14 января 2022
-
22:56
-
21:59
-
20:58
-
19:55
-
18:47
-
17:54
-
16:41
-
15:21
-
15:14
-
15:00
-
13:35
-
13:09
-
12:52
-
11:27
-
10:40
-
09:27
-
08:31
-
06:48
-
01:07
- 13 января 2022
-
23:50
-
22:52
-
21:50
-
20:46
-
19:21
-
19:00