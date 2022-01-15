«Бостон» определил игрока, которого хочет сбросить для разгрузки платёжной ведомости

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деннис Шрёдер в ближайшее время может сменить клуб. Об этом сообщает Bleacher Report.



По сведениям источника, «Бостон» хочет разгрузить платёжную ведомость, а для того избавиться от Шрёдера. Отмечается, что именно по этой причине клуб ранее обменял Даниэля Тайса. «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс» и «Даллас Маверикс» называются командами, где Деннис мог бы продолжить карьеру.



В нынешнем сезона Национальной баскетбольной ассоциации Шрёдер набирает в среднем 15,7 очка, выполняет 4,4 передачи и совершает 3,3 подбора.

Напомним, осенью Шрёдер подписал однолетний контракт на $ 5,9 млн. В ходе прошлого сезона Шрёдер отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», который был готов подписать с ним четырёхлетний контракт на $ 84 млн. Деннис требовал соглашение на сумму более $ 100 млн и гарантию ведущей роли в команде. Ни один клуб лиги не был готов предложить ему такие условия.