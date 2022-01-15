Скотти Пиппен окончательно развёлся с женой Ларсой. Названы детали

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен окончательно развёлся с женой Ларсой, согласившись ежемесячно выплачивать ей алименты на двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Larry Brown Sports.



Бывшие супруги согласились на совместную юридическую и физическую опеку над детьми. Сумма, которую будет выплачивать Пиппен, не называется.



У Скотти и Ларсы есть также двое совершеннолетних детей. Пара поженилась в 1997 году. В 2016-м Скотти подал на развод. Вскоре оба помирились, но затем, в 2018 году, уже Ларса заявила о намерении разорвать отношения.

Ранее на многочисленные выпады Пиппена в адрес легендарного Майкла Джордана отреагировал знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил.