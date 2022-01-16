Эксперт: люди забудут о Джордане. Через 20 лет будут говорить о Леброне, Дюранте и Карри

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп согласился, что молодое поколение вскоре забудет о Майкле Джордане. Ранее такое мнение высказывал Дуэйн Уэйд.



«В этих словах есть доля правды. Но, думаю, что у Джордана будет гораздо более долговременное влияние. У Майкла Джордана есть преимущество — это бренд Jordan.



Но со временем людям будет сложнее помнить о нём, потому что они никогда не видели, как он играет. Через 20 лет будут говорить о Леброне Джеймсе, Кевине Дюранте и Стефене Карри», — цитирует Шарпа The Undisputed.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.