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Леброн выступил с обращением после провала «Лейкерс». Ранее он отказался общаться со СМИ

Леброн выступил с обращением после провала «Лейкерс». Ранее он отказался общаться со СМИ
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс извинился перед болельщиками за слабую игру команды в последнее время. Напомним, ранее игрок отказался разговаривать с журналистами.

«Я извиняюсь и обещаю, что мы станем лучше», — написал Джеймс в своём «твиттере».

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.

Ранее сообщалось, что Джеймс вышел на второе место в голосовании на Матч звёзд НБА. В настоящий момент пятёрки участников Матча звёзд НБА выглядят следующим образом:

Запад: Никола Йокич – Леброн Джеймс, Эндрю Уиггинс – Стефен Карри, Джа Морант.

Восток: Джоэл Эмбиид – Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо – Демар Дерозан, Трей Янг.

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