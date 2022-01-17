Леброн выступил с обращением после провала «Лейкерс». Ранее он отказался общаться со СМИ

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс извинился перед болельщиками за слабую игру команды в последнее время. Напомним, ранее игрок отказался разговаривать с журналистами.
«Я извиняюсь и обещаю, что мы станем лучше», — написал Джеймс в своём «твиттере».
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.
Ранее сообщалось, что Джеймс вышел на второе место в голосовании на Матч звёзд НБА. В настоящий момент пятёрки участников Матча звёзд НБА выглядят следующим образом:
Запад: Никола Йокич – Леброн Джеймс, Эндрю Уиггинс – Стефен Карри, Джа Морант.
Восток: Джоэл Эмбиид – Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо – Демар Дерозан, Трей Янг.
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