Никола Вучевич назвал причину того, что случилось с Новаком Джоковичем

Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич высказался по поводу ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого депортировали из Австралии после аннулирования визы. Накануне, 16 января, суд отклонил апелляцию теннисиста на аннулирование визы, он не примет участия в Australian Open.

«Причиной того, что случилось с Джоковичем, стали политики, которые просто использовали свою власть, чтобы покрасоваться и получить дополнительных последователей.



Это не имеет никакого отношения к COVID или проблемам с визой. Они использовали его, чтобы казаться лучше. Очень печально, что они так обошлись с чемпионом первого класса!» – написал Вучевич в своём «твиттере».

Так как Джокович проиграл судебное дело, ему придётся оплатить судебные издержки. Претензии властей Австралии к сербу были связаны с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса. Пограничные службы посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для этого.