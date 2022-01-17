Дуэйн Уэйд опубликовал серию фото в честь 40-летия
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд опубликовал серию фотографий в своём «инстаграме» в честь своего дня рождения. Легенде лиги исполнилось 40 лет.
Публикации доступны в инстаграм-аккаунте Дуэйна Уэйда.
Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.
Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.
Недавно Дуэйн Уэйд назвал лучшего игрока НБА за всю историю «Чикаго».
Новость по темеДуэйн Уэйд назвал лучшего игрока НБА из Чикаго
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