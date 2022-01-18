Чарльз Баркли: я больше не говорю о Кайри Ирвинге. Просто надеюсь, что «Нетс» проиграют

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, что больше не собирается говорить об игроке «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинге.

«Я больше не говорю о Кайри Ирвинге. Просто надеюсь, что «Нетс» проиграют», — приводит слова Баркли Essentially Sports.

В 1996 году в рамках юбилея НБА Баркли был включён в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации. В 2006 году был введён в Зал славы баскетбола.



После завершения карьеры игрока Баркли стал спортивным комментатором и аналитиком игр НБА американского канала TNT. Кроме того, Баркли издал несколько книг и проявляет интерес к публичной политике — в октябре 2008 года он заявил о том, что будет баллотироваться на пост губернатора от штата Алабама в 2014 году, однако затем изменил мнение и прекратил избирательную кампанию в 2010-м.