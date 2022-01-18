Чарльз Баркли: я больше не говорю о Кайри Ирвинге. Просто надеюсь, что «Нетс» проиграют

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, что больше не собирается говорить об игроке «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинге.
«Я больше не говорю о Кайри Ирвинге. Просто надеюсь, что «Нетс» проиграют», — приводит слова Баркли Essentially Sports.
В 1996 году в рамках юбилея НБА Баркли был включён в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации. В 2006 году был введён в Зал славы баскетбола.
После завершения карьеры игрока Баркли стал спортивным комментатором и аналитиком игр НБА американского канала TNT. Кроме того, Баркли издал несколько книг и проявляет интерес к публичной политике — в октябре 2008 года он заявил о том, что будет баллотироваться на пост губернатора от штата Алабама в 2014 году, однако затем изменил мнение и прекратил избирательную кампанию в 2010-м.
- 18 января 2022
-
13:42
-
12:55
-
11:49
-
10:32
-
09:12
-
09:07
-
07:02
-
04:50
-
00:38
- 17 января 2022
-
23:43
-
22:47
-
21:51
-
20:45
-
19:59
-
18:57
-
17:26
-
16:26
-
15:35
-
14:19
-
13:21
-
12:17
-
11:20
-
10:12
-
09:19
-
09:19
-
09:11
-
08:41
-
06:29
-
00:24
- 16 января 2022
-
23:33
-
22:18
-
21:21
-
20:24
-
19:45
-
18:32