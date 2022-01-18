Леброн Джеймс объяснил, почему не стал общаться с журналистами после разгрома «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкрес» Леброн Джеймс дал понять причину своего отказа общаться с представителями средств массовой информации после разгромного поражения в матче с «Денвер Наггетс» (96:133).



«Я понимал, что мне не понравились бы те слова, которые я бы произнёс. В тот момент я не хотел так отзываться о своих товарищах по команде», — приводит слова Леброна обозреватель Харрисон Фейген на своей странице в «Твиттере».



Напомним, самым результативным игроком того матча в составе обеих команд стал разыгрывающий «Денвера» Бонс Хиланд. На его счету 27 очков и 10 подборов. В составе «Лейкерс» выделился Леброн, в активе которого 25 набранных очков.



Ранее сообщалось, что Джеймс установил новый рекорд НБА.

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