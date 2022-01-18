Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс объяснил, почему не стал общаться с журналистами после разгрома «Лейкерс»

Леброн Джеймс объяснил, почему не стал общаться с журналистами после разгрома «Лейкерс»
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкрес» Леброн Джеймс дал понять причину своего отказа общаться с представителями средств массовой информации после разгромного поражения в матче с «Денвер Наггетс» (96:133).

«Я понимал, что мне не понравились бы те слова, которые я бы произнёс. В тот момент я не хотел так отзываться о своих товарищах по команде», — приводит слова Леброна обозреватель Харрисон Фейген на своей странице в «Твиттере».

Напомним, самым результативным игроком того матча в составе обеих команд стал разыгрывающий «Денвера» Бонс Хиланд. На его счету 27 очков и 10 подборов. В составе «Лейкерс» выделился Леброн, в активе которого 25 набранных очков.

Ранее сообщалось, что Джеймс установил новый рекорд НБА.

Новость по теме
Леброн Джеймс установил потрясающий рекорд НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022