Деннис Родман: терпеть не мог проклятую музыку Мадонны

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал, каково ему было встречаться с популярной певицей Мадонной.
«Она была классной. У нас с Мадонной были отличные отношения. Мы встречались примерно год, а если с перерывами — то целых три. Она действительно крутая. Дома она то и дело танцевала. Но я терпеть не мог её проклятую музыку. Я не мог её выносить. Когда она звучала, я выходил из дома», — сказал Родман (видео доступно на канале LifeSpeaks Media Group в YouTube).
Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.
Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора и совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.
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