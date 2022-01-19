Леброн Джеймс и Кармело Энтони попали на скандальное видео с дня рождения Дуэйна Уэйда

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Кармело Энтони стали участниками видео со дня рождения Дуэйна Уэйда, который завершил карьеру.

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Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.



Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.

Недавно Леброн Джеймс установил потрясающий рекорд НБА. В каждом из последних 14 матчей команды он набирал 25 очков, совершал 5 подборов и реализовывал по меньшей мере один трёхочковый бросок. Это самая длинная серия с такой статистикой для любого игрока в истории НБА.