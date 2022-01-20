«Лейкерс» хотят выменять четырёх именитых игроков НБА

Инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус сообщил о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» собирается усилиться до дедлайна обменов.

Сообщается, что в список интересов команды входят: Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Джереми Грант («Детройт Пистонс»), Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерс») и Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»).

В качестве активов, которые «Лейкерс» собираются задействовать при обмене, называются: Тэйлен Хортон-Такер, Остин Ривз, Кендрик Нанн, пики 1-го раунда драфтов 2027 или 2028 года, пики 2-го раунда, а также минимальные контракты Кента Бэйзмора, Уэйна Эллингтона, Дуайта Ховарда и Деандре Джордана.

Напомним, сегодня «Лейкерс» проиграли «Индиане», несмотря на дабл-дабл Леброна с 30 очками.