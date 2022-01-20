Леброн отреагировал на проигрыш клубу, который до этого потерпел 10 поражений в 11 матчах

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу поражения «Индиане Пэйсерс» (104:111), которые перед этим выиграли всего в одном матче из 11.

«Конечно, испытываем большое разочарование. Я чувствую, что у нас достаточно хорошая команда, чтобы выигрывать матчи и иметь более 50 процентов побед. Но наш результат на сегодня… Мы такие, какие есть. Впереди у нас выездное турне, и мы пройдём испытание множеством отличных команд», – приводит слова Леброна ESPN.

Ранее инсайдер Крис Хэйнс сообщил в своём «твиттере», что «Лос-Анджелес Лейкерс» не намерены отправлять в отставку главного тренера команды Фрэнка Вогеля после поражения от «Индианы». Тренер вместе с командой отправится на ближайший выезд в Орландо.