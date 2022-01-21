Стив Керр объяснил поражение «Голден Стэйт» от одной из худших команд НБА
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о причинах поражения в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с аутсайдером Восточной конференции, клубом «Индиана Пэйсерс» (117:121 ОТ).
«Мы определенно немного прибавили с точки зрения интенсивности: выполнили 9 из 42 трёхочковых, но организовать моменты, чтобы сделать всё как надо, не смогли. Не думаю, что мы заслужили право набрать больше очков, чем в итоге набрали. Мне действительно казалось, что мы действовали разрозненно и часто спешили.
Что касается трёхочкового броска соперников, который позволил им сравнять счёт в основное время, то обычно я прошу фолить и потому принимаю этот удар себя удар. Это был не мой день», — приводит слова Керра ESPN US.
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