Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр объяснил поражение «Голден Стэйт» от одной из худших команд НБА

Стив Керр объяснил поражение «Голден Стэйт» от одной из худших команд НБА
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о причинах поражения в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с аутсайдером Восточной конференции, клубом «Индиана Пэйсерс» (117:121 ОТ).

«Мы определенно немного прибавили с точки зрения интенсивности: выполнили 9 из 42 трёхочковых, но организовать моменты, чтобы сделать всё как надо, не смогли. Не думаю, что мы заслужили право набрать больше очков, чем в итоге набрали. Мне действительно казалось, что мы действовали разрозненно и часто спешили.

Что касается трёхочкового броска соперников, который позволил им сравнять счёт в основное время, то обычно я прошу фолить и потому принимаю этот удар себя удар. Это был не мой день», — приводит слова Керра ESPN US.

Новость по теме
39 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения «Индиане» в овертайме
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022