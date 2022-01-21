Деннис Родман: Скотти Пиппен произвёл революцию на своей позиции в баскетболе

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман высказал мнение о бывшем товарище по команде, знаменитом игроке Скотти Пиппене.



«Скотти произвёл революцию на своей позиции. Несмотря на то что Майкл Джордан был пойнтфорвардом, Скотти был тем долговязым парнем, который мог легко опуститься вниз и обыграть любого на ведении. Раз-два, и вот уже данк в быстром прорыве.



Скотти заставил этих парней сегодня выглядеть хорошо. Ведь есть немало игроков с ростом 6’9 футов, играющих на позиции разыгрывающего защитника. Можно вспомнить о Бене Симмонсе, Коби был таким. А Скотти был одним из главных, кто заложил основы игры на этой позиции», — сказал Родман в интервью на канале LifeSpeaks Media Group в YouTube.

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