Крис Бош отреагировал на резонансные слова мужа Серены Уильямс

Член Зала славы, бывший баскетболист НБА Крис Бош отреагировал на высказывание американского предпринимателя Алексиса Оганяна, являющегося мужем 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс.
«Каждый папа хочет быть лучшим на работе, но при этом оставаться лучшим и для своей семьи. Мы все к этому стремимся. К совершенству мы идём всю жизнь. Оплачиваемый семейный отпуск (особенно когда мужчины способны взять его) изменит жизнь. Это хорошо для семей, хорошо для бизнеса и хорошо для общества», — написал Оганян на своей странице в «Инстаграме».
Бош оставил комментарий к сообщению Алексиса, разместив смайл с аплодисментами.
Крис Бош дважды становился чемпионом НБА в составе «Майами Хит». Также он 11 раз принимал участие в Матче звёзд НБА. Кроме того, он является олимпийским чемпионом 2008 года в составе сборной США.
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