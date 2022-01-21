Крис Бош отреагировал на резонансные слова мужа Серены Уильямс

Член Зала славы, бывший баскетболист НБА Крис Бош отреагировал на высказывание американского предпринимателя Алексиса Оганяна, являющегося мужем 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс.



«Каждый папа хочет быть лучшим на работе, но при этом оставаться лучшим и для своей семьи. Мы все к этому стремимся. К совершенству мы идём всю жизнь. Оплачиваемый семейный отпуск (особенно когда мужчины способны взять его) изменит жизнь. Это хорошо для семей, хорошо для бизнеса и хорошо для общества», — написал Оганян на своей странице в «Инстаграме».



Бош оставил комментарий к сообщению Алексиса, разместив смайл с аплодисментами.

Крис Бош дважды становился чемпионом НБА в составе «Майами Хит». Также он 11 раз принимал участие в Матче звёзд НБА. Кроме того, он является олимпийским чемпионом 2008 года в составе сборной США.