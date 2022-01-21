Расселл Уэстбрук отреагировал на снятие с игры в концовке против своей воли

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук отреагировал на снятие с игры в концовке матча регулярного чемпионата НБА с с «Индианой Пэйсерс» (104:111) по решению главного тренера калифорнийской команды Фрэнка Вогеля.



«Был удивлён, что меня сняли с игры, да. Я был огорчён тем, что не вернулся на площадку, но гораздо больше расстроен тем, что мы проиграли этот матч. Я хочу быть на площадке, чтобы помогать своим партнёрам по команде и помогать нашему коллективу побеждать в таких встречах, но тренер принял такое решение», — приводит слова Расселла Уэстбрука ESPN.



Ранее журналист Кайл Гун сообщил, что Расселл Уэстбрук был близок к тому, чтобы покинуть площадку после того, как его сняли с игры.

Новость по теме Уэстбрук хотел покинуть площадку после снятия с игры в концовке. Его остановил одноклубник