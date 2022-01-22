Появилась команда, готовая выменять Расселла Уэстбрука из «Лейкерс»

Назван клуб, готовый взять у «Лос-Анджелес Лейкерс» разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Как сообщает известный инсайдер Марк Стейн на своём сайте, такой командой является «Хьюстон Рокетс».

По словам Стейна, «Рокетс» в обмен на Уэстбрука готовы отдать в калифорнийский клуб разыгрывающего Джона Уолла, который ещё ни разу не сыграл за «Хьюстон» в этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме того, «Рокетс» также хотели бы получить компенсацию в виде драфт-пиков.



Уолл стал игроком «Хьюстона», когда клуб договорился с «Вашингтоном» об обмене: ряды «Рокетс» пополнил Джон, а Расселл Уэстбрук перешёл в «Уизардс».



Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В нынешнем сезоне в среднем за матч он набирает 18,5 очка, 8 подборов и 7,8 передачи.



Крайний срок обмена НБА-2022— 10 февраля.