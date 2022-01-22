Никола Йокич повторил достижение Майкла Джордана и Мэджика Джонсона

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал шестым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сделавшим 4 трипл-дабла подряд, повторив таким образом достижения разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука, легендарных Майкла Джордана и Мэджика Джонсона, разыгрывающего «Финикс Санз» Элфрида Пэйтона и защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена. Об этом сообщается на странице Its_Wade в «Твиттере».
«Денвер» в последнем матче регулярного чемпионата НБА принимал «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержал «Мемфис» со счётом 122:118.
Значительный вклад в успех гостей внёс Джа Морант – 38 очков. В «Денвере» выделился как раз Йокич, на его счету 26 очков, 11 подборов и 12 передач. Серия Николы из четырёх трипл-даблов подряд началась в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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