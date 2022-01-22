Владимир Гомельский — о ЦСКА: буду цитировать Цоя: «Перемен, мы ждём перемен!»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о причинах неудачного выступления ЦСКА, приведя в пример другой российский клуб — казанский УНИКС.



«УНИКС и Перасович придерживаются выбранной с начала сезона тактики. Но Перасович вносит перед каждой игрой определённые изменения в разбор игроков соперника в защите, назначает в атаке те взаимодействия, которые наименее удобны для соперника. То есть тактика УНИКСа под каждого соперника немного видоизменяется. Акценты в атаке, а состав это позволяет, переходят от одного игрока к другому. Получается, что УНИКС при Перасовиче стал наименее удобным противником в Евролиге для всех. Заслуга тренера и высокая игровая дисциплина игроков.



В ЦСКА тактика в атаке — предсказуема. Соперники, которые строят свою игру от защиты, знают, кто и как будет атаковать у ЦСКА. Хотя уровень мастерства игроков состава ЦСКА позволяет менять акценты в атаке, сделать свою игру неожиданной для противников. Именно в этой шаблонности я и вижу недоработку тренерского штаба. Какие изменения необходимо внести в игру для возвращения на тот уровень успешности команды, к которому мы привыкли, должны решить специалисты, работающие с командой. А наши советы и упрёки — это наше дело, тем более что в моменты побед мы успокаиваемся и перестаём критиковать команду и тренеров. Так что буду цитировать Цоя: «Перемен, мы ждём перемен!» — написал Гомельский на своём официальном сайте.