Владимир Гомельский — о ЦСКА: буду цитировать Цоя: «Перемен, мы ждём перемен!»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о причинах неудачного выступления ЦСКА, приведя в пример другой российский клуб — казанский УНИКС.
«УНИКС и Перасович придерживаются выбранной с начала сезона тактики. Но Перасович вносит перед каждой игрой определённые изменения в разбор игроков соперника в защите, назначает в атаке те взаимодействия, которые наименее удобны для соперника. То есть тактика УНИКСа под каждого соперника немного видоизменяется. Акценты в атаке, а состав это позволяет, переходят от одного игрока к другому. Получается, что УНИКС при Перасовиче стал наименее удобным противником в Евролиге для всех. Заслуга тренера и высокая игровая дисциплина игроков.
В ЦСКА тактика в атаке — предсказуема. Соперники, которые строят свою игру от защиты, знают, кто и как будет атаковать у ЦСКА. Хотя уровень мастерства игроков состава ЦСКА позволяет менять акценты в атаке, сделать свою игру неожиданной для противников. Именно в этой шаблонности я и вижу недоработку тренерского штаба. Какие изменения необходимо внести в игру для возвращения на тот уровень успешности команды, к которому мы привыкли, должны решить специалисты, работающие с командой. А наши советы и упрёки — это наше дело, тем более что в моменты побед мы успокаиваемся и перестаём критиковать команду и тренеров. Так что буду цитировать Цоя: «Перемен, мы ждём перемен!» — написал Гомельский на своём официальном сайте.
- 22 января 2022
-
12:56
-
12:21
-
11:25
-
10:28
-
09:36
-
09:30
-
08:39
-
06:59
-
06:28
-
01:06
- 21 января 2022
-
23:44
-
22:45
-
22:28
-
21:53
-
21:00
-
19:50
-
18:30
-
17:55
-
16:29
-
15:25
-
14:13
-
13:21
-
13:05
-
12:12
-
11:05
-
10:06
-
09:29
-
09:04
-
06:24
-
00:20
-
00:04
- 20 января 2022
-
22:46
-
22:29
-
22:26
-
22:03