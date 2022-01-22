В гонке за MVP НБА сменился лидер. Леброн Джеймс опустился на 10-е место

Официальный сайт НБА представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата.



На первое место рейтинга вышел центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, который сместил с этой позиции форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, долгое время удерживавшего её. В качестве заслуг Йокича отмечается первое место по количеству трипл-даблов в нынешнем сезоне, которое он занимает в настоящее время, и седьмое место за всё время НБА (67 трипл-даблов).



Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поменялись местами. Эмбиид стал третьим, а Дюрант — четвёртым. Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, на прошлой неделе занимавший девятое место, опустился на 10-ю строчку.

Новость по теме Леброн Джеймс: упоминайте меня вместе с Майклом Джорданом и Томом Брэди