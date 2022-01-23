Дэмьен Лиллард назвал условие, при котором пропустит остаток сезона

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард обозначил условие, при котором пропустит оставшуюся часть сезона НБА. Напомним, игрок восстанавливается после операции по поводу тендинопатии (боли в нижней части брюшной полости).
«После операции прошла лишь неделя. Мы пересмотрим ситуацию примерно через шесть-восемь недель, тогда уже можно будет о чём-то говорить. Не стоит торопиться.
В случае если мы будем бороться за более высокий драфт-пик, то смысла возвращаться мне нет. Я не намерен играть ради пика, да просто и неспособен на это. Если мы примем такое решение, то мне лучше не играть», – приводит слова Лилларда официальный сайт НБА.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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