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Дэмьен Лиллард назвал условие, при котором пропустит остаток сезона

Дэмьен Лиллард назвал условие, при котором пропустит остаток сезона
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард обозначил условие, при котором пропустит оставшуюся часть сезона НБА. Напомним, игрок восстанавливается после операции по поводу тендинопатии (боли в нижней части брюшной полости).

«После операции прошла лишь неделя. Мы пересмотрим ситуацию примерно через шесть-восемь недель, тогда уже можно будет о чём-то говорить. Не стоит торопиться.

В случае если мы будем бороться за более высокий драфт-пик, то смысла возвращаться мне нет. Я не намерен играть ради пика, да просто и неспособен на это. Если мы примем такое решение, то мне лучше не играть», – приводит слова Лилларда официальный сайт НБА.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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