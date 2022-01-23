Джеймс Харден: Гаити — одно из самых бедных мест в мире. Я многое узнал о проблемах гаитян

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден высказался по поводу кризиса в Гаити.

«Подавать пример — это единственный способ вдохновить других на присоединение к движению, чтобы изменить жизнь к лучшему. Гаити — одно из самых бедных мест в мире. Я многое узнал об их нынешнем кризисе и проблемах, с которыми гаитяне сталкиваются каждый день, и хочу быть уверенным, что вношу свою лепту в помощь людям там», — приводит слова Хардена Basket USA.

Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке также были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиану Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».