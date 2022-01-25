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«Лейкерс» обновили статус Энтони Дэвиса перед матчем с «Бруклином»

«Лейкерс» обновили статус Энтони Дэвиса перед матчем с «Бруклином»
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Инсайдер Шэмс Чарания сообщил в своём «твиттере» о том, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис может принять участие в матче с «Бруклин Нетс».

Дэвис из-за травмы пропустил 17 матчей регулярного чемпионата НБА. Он получил травму в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110). Ещё в первом игровом отрезке Энтони повредил голеностоп, но после небольшой паузы смог вернуться на площадку. Вскоре баскетболист травмировал колено в результате падения на его ногу игрока соперников Джейдена Макдэниелса. За 20 минут игрового времени Энтони успел набрать девять очков.

14 января Дэвис принял участие в индивидуальном тренировочном занятии на площадке.

Ранее Леброн Джеймс высказался о возвращении Энтони Дэвиса в состав «Лейкерс».

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