«Лейкерс» обновили статус Энтони Дэвиса перед матчем с «Бруклином»
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Инсайдер Шэмс Чарания сообщил в своём «твиттере» о том, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис может принять участие в матче с «Бруклин Нетс».
Дэвис из-за травмы пропустил 17 матчей регулярного чемпионата НБА. Он получил травму в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110). Ещё в первом игровом отрезке Энтони повредил голеностоп, но после небольшой паузы смог вернуться на площадку. Вскоре баскетболист травмировал колено в результате падения на его ногу игрока соперников Джейдена Макдэниелса. За 20 минут игрового времени Энтони успел набрать девять очков.
14 января Дэвис принял участие в индивидуальном тренировочном занятии на площадке.
Ранее Леброн Джеймс высказался о возвращении Энтони Дэвиса в состав «Лейкерс».
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