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Гомельский ответил, назначение какого главного тренера в ЦСКА он бы одобрил

Гомельский ответил, назначение какого главного тренера в ЦСКА он бы одобрил
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал главный недостаток наставника ЦСКА Димитриса Итудиса.

«Тренеров увольняют за результат. Раньше формулировка была – «как не справившийся с работой». Вот не достигла команда поставленных на сезон целей — тренера уволили. В моей семье была популярной фраза: «У нас во всём виноваты стрелочник и тренер». А ошибки бывают у всех. На собственных ошибках быстрее учатся. Вот и получается, что главный недостаток тренера Итудиса состоит в том, что он медленно учится на собственных ошибках», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Владимир также ответил на следующий вопрос: «Как вы отнеслись бы к идее пригласить в ЦСКА американского тренера?»

«Отмечу одну деталь — сильного американского тренера. Положительно», — поделился мнением специалист.

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