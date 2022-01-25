Гомельский ответил, назначение какого главного тренера в ЦСКА он бы одобрил

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал главный недостаток наставника ЦСКА Димитриса Итудиса.

«Тренеров увольняют за результат. Раньше формулировка была – «как не справившийся с работой». Вот не достигла команда поставленных на сезон целей — тренера уволили. В моей семье была популярной фраза: «У нас во всём виноваты стрелочник и тренер». А ошибки бывают у всех. На собственных ошибках быстрее учатся. Вот и получается, что главный недостаток тренера Итудиса состоит в том, что он медленно учится на собственных ошибках», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Владимир также ответил на следующий вопрос: «Как вы отнеслись бы к идее пригласить в ЦСКА американского тренера?»



«Отмечу одну деталь — сильного американского тренера. Положительно», — поделился мнением специалист.