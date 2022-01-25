«Ну что это такое...» Амаре Стадемайр отреагировал на одно из последних решений НБА

Помощник главного тренера «Бруклин Нетс» Амаре Стадемайр раскритиковал НБА за наказание, которое лига избрала для атакующего защитника «Милуоки Бакс» Грейсона Аллена за жёсткий фол на игроке «Чикаго Буллз» Алексе Карузо.



«Слишком слабо. Недостаточно. Меня однажды дисквалифицировали на один матч за то, что я вышел на площадку со скамейки. А он действовал умышленно, эпизод привёл к операции у игрока. Ну что это такое...» – написал Стаудемайр в «сториз» своего «инстаграма».



Напомним, Аллен получил дисквалификацию на один матч регулярного чемпионата НБА. Сама встреча завершилась победой «Бакс» со счётом 94:90. После 45 матчей «Чикаго» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 28 побед и 17 поражений. «Милуоки» идёт четвёртым, проведя на 4 игры больше (30-19).

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