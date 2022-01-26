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«Голден Стэйт» разгромил «Даллас» с разницей +38

«Голден Стэйт» разгромил «Даллас» с разницей +38
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На стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» встречался с «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу – 130:92, продлив победную серию до трёх матчей кряду.

Жонатан Куминга стал самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт», набрав 22 очка. Баскетболист «Далласа» Лука Дончич записал на свой счёт 25 очков.

28 января «Уорриорз» примут «Миннесоту Тимбервулвз», а «Даллас» отправится на выезд в Портленд.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 92
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 22, Карри - 18, Пул - 17, Томпсон - 15, Уиггинс - 14, Портер - 12, Бьелица - 10, Ли - 9, Пэйтон II - 7, Муди - 3, Тоскано-Андерсон - 3, Грин, Игуодала, Кьоцца, Луни, Уайзмен, Уэзерспун
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Брансон - 11, Хардуэй-младший - 10, Порзингис - 9, Клебер - 8, Финни-Смит - 8, Нтиликина - 7, Баллок - 6, Бёрк - 4, Грин - 4, Браун, Браун, Крисс, Марьянович, Пауэлл, Пинсон

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Гости победили со счётом 109:107.

Нассир Литтл и Юсуф Нуркич из «Портленда» набрали по 20 очков. Самым полезным игроком «Миннесоты» был Энтони Эдвардс, заработавший 40 очков.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
107 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Литтл - 20, Нуркич - 20, Саймонс - 17, Макколлум - 15, Маклемор - 9, Ковингтон - 8, Пауэлл - 8, Смит - 8, Уотфорд - 2, Блевинс, Браун, Зеллер, Лиллард, Нэнс, Снелл, Эллеби
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 40, Расселл - 22, Таунс - 17, Вандербилт - 13, Ноуэлл - 8, Бисли - 3, Макдэниелс - 3, Рид - 3, Беверли, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Окоги, Принс, Райт
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