«Голден Стэйт» разгромил «Даллас» с разницей +38

На стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» встречался с «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу – 130:92, продлив победную серию до трёх матчей кряду.
Жонатан Куминга стал самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт», набрав 22 очка. Баскетболист «Далласа» Лука Дончич записал на свой счёт 25 очков.
28 января «Уорриорз» примут «Миннесоту Тимбервулвз», а «Даллас» отправится на выезд в Портленд.
В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Гости победили со счётом 109:107.
Нассир Литтл и Юсуф Нуркич из «Портленда» набрали по 20 очков. Самым полезным игроком «Миннесоты» был Энтони Эдвардс, заработавший 40 очков.
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