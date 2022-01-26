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Инсайдер назвал единственный реальный вариант обмена Расселла Уэстбрука

Инсайдер назвал единственный реальный вариант обмена Расселла Уэстбрука
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Известный баскетбольный журналист и инсайдер Марк Спирс поделился мыслями о «единственном наиболее вероятном» варианте обмена разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука. По мнению Спирса, таковым ему видится сделка с «Хьюстон Рокетс» по Джону Уоллу.

«Я узнал, что таких вариантов несколько, но единственным реальным я бы назвал обмен на Джона Уолла. Если это произойдёт и Уэстбрук действительно вернётся, то «Рокетс» получат того, кого уже и так прекрасно знают», — приводит слова Спирса The Sports Rush со ссылкой на подкаст Hoop Collective.

В нынешнем сезоне в среднем за матч Расселл набирает 18,5 очка, 8 подборов и 7,7 передачи.

Ранее известный инсайдер Марк Стейн также сообщил, что «Хьюстон Рокетс» готов взять у «Лос-Анджелеса» Уэстбрука.

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