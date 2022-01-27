«Бруклин» определился с позицией по обмену Джеймса Хардена

ESPN со ссылкой на источники сообщает, что в «Бруклин Нетс» приняли решение не выслушивать предложения по Джеймсу Хардену перед дедлайном.

Руководство клуба полагается на лично и публично высказанное убеждение лидеров клуба Хардена, Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга о том, что втроём они способны сделать «Бруклин» чемпионами НБА.

Ранее сообщалось, что игрок недоволен положением дел в команде и может сменить клуб летом в результате потенциального выхода на рынок свободных агентов.

Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».