Стив Нэш отреагировал на информацию о желании Джеймса Хардена покинуть «Бруклин»
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш высказался по поводу слухов о том, что один из лидеров команды Джеймс Харден хочет перейти в другой клуб.
«Я думаю, что Джеймс счастлив быть здесь, просто сейчас это расстраивает… У нас были очень высокие ожидания, так что сейчас есть разочарование. Но я уверен, что Джеймс доволен в нашем клубе», — приводит слова Нэша Clutch Points.
Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».
Ранее сообщалось, что «Бруклин» определился с позицией по обмену Джеймса Хардена.
Новость по теме«Бруклин» определился с позицией по обмену Джеймса Хардена
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