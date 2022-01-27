Стив Нэш отреагировал на информацию о желании Джеймса Хардена покинуть «Бруклин»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш высказался по поводу слухов о том, что один из лидеров команды Джеймс Харден хочет перейти в другой клуб.

«Я думаю, что Джеймс счастлив быть здесь, просто сейчас это расстраивает… У нас были очень высокие ожидания, так что сейчас есть разочарование. Но я уверен, что Джеймс доволен в нашем клубе», — приводит слова Нэша Clutch Points.

Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».

Ранее сообщалось, что «Бруклин» определился с позицией по обмену Джеймса Хардена.