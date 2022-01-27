Дрэймонд Грин: какое странное время для появления слухов о Джеймсе Хардене

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о слухах о том, что один из лидеров «Бруклин Нетс» Джеймс Харден хочет перейти в другой клуб.

«Какое странное время для появления слухов о Джеймсе Хардене. Игроки станут свободными агентами с 1 июля, а сейчас января. И все стараются сделать всё возможное, чтобы побороться за чемпионский титул. Я подведу итог. Когда Леброн покинул „Кливленд“ и отправился в Майами, команды перестали ждать, когда игроки станут свободными агентами. Если они знают, что парень не собирается продлевать контракт, то сообщают об этом. Может быть, поэтому эти слухи и появились именно сейчас», — приводит слова ГРина Essentially Sports.

Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».

Ранее сообщалось, что «Бруклин» определился с позицией по обмену Джеймса Хардена.