Дрэймонд Грин: какое странное время для появления слухов о Джеймсе Хардене

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о слухах о том, что один из лидеров «Бруклин Нетс» Джеймс Харден хочет перейти в другой клуб.
«Какое странное время для появления слухов о Джеймсе Хардене. Игроки станут свободными агентами с 1 июля, а сейчас января. И все стараются сделать всё возможное, чтобы побороться за чемпионский титул. Я подведу итог. Когда Леброн покинул „Кливленд“ и отправился в Майами, команды перестали ждать, когда игроки станут свободными агентами. Если они знают, что парень не собирается продлевать контракт, то сообщают об этом. Может быть, поэтому эти слухи и появились именно сейчас», — приводит слова ГРина Essentially Sports.
Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».
Ранее сообщалось, что «Бруклин» определился с позицией по обмену Джеймса Хардена.
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