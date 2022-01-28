Димитрис Итудис: УНИКС дважды обыграл ЦСКА в этом сезоне, мы знаем их плюсы и минусы

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий относительно предстоящего выездного матча своей команды в регулярном чемпионате Евролиги с УНИКСом.
«Наши соперники играют в хороший, агрессивный баскетбол, на многое способны, когда им дают пространство и возможность играть в «изоляции», они борются на щитах и отлично обороняются. На самом деле, они набирают много очков благодаря своей защите. Это команда, которая дважды обыграла нас в этом сезоне, мы знаем их плюсы и минусы, слабые и сильные качества, перед нами серьёзный соперник», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
«УНИКС — агрессивная команда, играет с большой энергией, очень хорошо бегут после защиты, у них много снайперов. Нужно этому противостоять, остановить их», — поделился также мнением защитник армейцев Александр Хоменко.
УНИКС и ЦСКА сыграют сегодня, 28 января. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
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