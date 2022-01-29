Майк Джеймс откровенно высказался после провала в матче с «Реалом»

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс отреагировал на поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» — 84:90 2 ОТ. Джеймс закончил игру с 11 очками при 3 из 19 точности бросков (15,79%) за 38 минут. Его партнёр Дуэйн Бэйкон реализовал 6 из 20 с игры. Оба защитника совершили 30 промахов.
«И даже при том, что я и Бэйкон бросили 9/39, мы могли выиграть. Хотя и играли как мусор. Больше нельзя играть настолько плохо», — написал Джеймс в своём «твиттере».
Самыми результативными игроками встречи стали игроки Монако»: защитник Дуэйн Бэйкон и форвард Альфа Диалло. В активе обоих по 19 очков. В составе победителей больше всего очков на счету форварда Гершона Ябуселе (18).
В турнирной таблице Евролиги монегаски находятся на десятом месте. В следующем туре они сыграют с «Панатинаикосом». Матч состоится 1-го февраля в Греции. Начало встречи — 22:00 мск.
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