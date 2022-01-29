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Дрэймонд Грин назвал самых умных баскетболистов, против которых играл

Дрэймонд Грин назвал самых умных баскетболистов, против которых играл
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мыслями о самых сложных соперниках, с которыми ему приходилось сталкиваться за время выступления в НБА.

«Самые умные игроки, с которыми я играл на сегодняшний день… Я думаю, что это Леброн, Рэджон Рондо и Крис Пол. Кроме того, я бы также включил сюда Джа Моранта. Необходимо отдать должное этим трём парням, а что касается Джа, то я его действительно уважаю. Он молод, и у него всё впереди», — сказал Грин в The Old Man and the Three podcast.

Ранее сообщалось, что Грин заключил долгосрочный контракт с ТВ-компанией Turner Sports и теперь будет периодически появляться в шоу Inside the NBA на TNT, а также участвовать в журналистских проектах The Arena и Bleacher Report.

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