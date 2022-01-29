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«Сакраменто» принял окончательное решение по обмену Бена Симмонса

«Сакраменто» принял окончательное решение по обмену Бена Симмонса
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Команда НБА «Сакраменто Кингз» оставила попытки заполучить разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, так как считает, что запрашиваемая цена на игрока слишком высока. Об этом сообщает ESPN US. По сведениям источника, «Кингз» переключились на другие варианты.

Сообщается, что ряды клуба могут покинуть Харрисон Барнс, Бадди Хилд и Ришон Холмс.

Кроме того, ожидается, что президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори отложит переговоры по обмену Симмонса до межсезонья.

Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на площадку.

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