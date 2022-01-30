Яннис Адетокунбо набрал 14 кг мышечной массы с момента дебюта в НБА

За девять лет выступления в НБА рост форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо увеличился на 5 сантиметров, а прибавка в мышечной массе составила 14,5 килограммов. Это следует из официальных данных.



Так, в дебютном для Янниса сезоне (2013-2014) его рост был 6 футов 9 дюймов (чуть более 205 см), вес – 210 фунтов (95 кг). В нынешнем сезоне рост грека уже почти 211 см, а вес – почти 110 кг.

Фото можно посмотреть на станице Bleacher Report в «Твиттере».

Яннис – двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации. В прошлом сезоне стал чемпионом лиги. Адетокунбо стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим оформить два 30-очковых трипл-дабла менее чем за 30 минут игрового времени.



Адетокунбо примет участие в матче звёзд НБА, который пройдёт в Кливленде 20 февраля.