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Источник: команды будут шокированы, если Бена Симмонса обменяют перед дедлайном

Источник: команды будут шокированы, если Бена Симмонса обменяют перед дедлайном
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Известный инсайдер Марк Стейн выразил мнение, что в НБА многие будут крайне удивлены, если «Филадельфия Сиксерс» произведёт обмен разыгрывающего Бена Симмонса до дедлайна.

«Если президент «Сиксерс» по баскетбольным операциям Дэрил Мори найдёт способ, как осуществить обмен Бена Симмонса перед дедлайном, то сильно удивит подавляющее большинство своих коллег. Ни одна команда в это не верит», — приводит слова Стейна Sports Illustrated со ссылкой на его официальный сайт.

Ранее сообщалось, что в «Сакраменто Кингз» оставили попытки заполучить Симмонса, так как считают, что запрашиваемая цена на игрока слишком высока. Предполагается, что «Кингз» переключились на другие варианты. Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

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