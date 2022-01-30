Стив Керр назвал игрока конкурента за титул, который подошёл бы «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» высказался о разыгрывающем соперников Патрике Миллзе. По мнению Керра, он бы хорошо смог вписаться в игру «Уорриорз».



«Это наш тип игрока. Я его большой фанат: отличный игрок, лидер на площадке», — приводит слова Керра инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер в своём «твиттере».



Напомним, матч между «Голден Стэйт» и «Бруклином» завершился со счётом 110:106 в пользу хозяев площадки. Самый значимый вклад в победу «Уорриорз» внёс нападающий Эндрю Уиггинс – 24 очка, 8 подборов и 2 передачи. Наиболее результативными у «Нетс» стали защитники Кайри Ирвинг (32 очка, 7 подборов и 7 передач) и Патрик Миллз (24 очка, 4 подбора и 4 передачи).

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