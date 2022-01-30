Стефен Карри побил очередной рекорд «Голден Стэйт»

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (110:106). Эта игра стала для него 808-й в составе «воинов». Таким образом, Карри обошёл Криса Маллина и вышел на первое место по количеству сыгранных матчей за команду.

Маллин выступал за «Голден Стэйт» с 1985 по 1997 год, а также в сезоне-2000/2001. Показатели легендарного форварда в карьере составили 18,2 очка, 4,1 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

Самый значимый вклад в победу «Голден Стэйт» в матче с «Бруклином» внёс нападающий Эндрю Уиггинс – 24 очка, 8 подборов и 2 передачи. Наиболее результативными у «Бруклина» стали Ирвинг (32 очка, 7 подборов и 7 передач) и Патрик Миллз (24 очка, 4 подбора и 4 передачи). На счету Карри 19 очков.