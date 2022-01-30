Стефен Карри побил очередной рекорд «Голден Стэйт»

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (110:106). Эта игра стала для него 808-й в составе «воинов». Таким образом, Карри обошёл Криса Маллина и вышел на первое место по количеству сыгранных матчей за команду.
Маллин выступал за «Голден Стэйт» с 1985 по 1997 год, а также в сезоне-2000/2001. Показатели легендарного форварда в карьере составили 18,2 очка, 4,1 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.
Самый значимый вклад в победу «Голден Стэйт» в матче с «Бруклином» внёс нападающий Эндрю Уиггинс – 24 очка, 8 подборов и 2 передачи. Наиболее результативными у «Бруклина» стали Ирвинг (32 очка, 7 подборов и 7 передач) и Патрик Миллз (24 очка, 4 подбора и 4 передачи). На счету Карри 19 очков.
- 30 января 2022
-
18:32
-
17:55
-
16:17
-
14:49
-
14:25
-
14:00
-
13:02
-
12:22
-
11:25
-
10:24
-
09:40
-
07:07
-
06:21
-
06:15
-
00:32
- 29 января 2022
-
23:43
-
22:46
-
21:40
-
20:51
-
19:48
-
19:01
-
17:27
-
17:10
-
16:11
-
15:03
-
14:59
-
14:49
-
14:17
-
13:32
-
12:43
-
11:46
-
11:00
-
10:17
-
09:25
-
08:44