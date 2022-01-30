Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри побил очередной рекорд «Голден Стэйт»

Стефен Карри побил очередной рекорд «Голден Стэйт»
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (110:106). Эта игра стала для него 808-й в составе «воинов». Таким образом, Карри обошёл Криса Маллина и вышел на первое место по количеству сыгранных матчей за команду.

Маллин выступал за «Голден Стэйт» с 1985 по 1997 год, а также в сезоне-2000/2001. Показатели легендарного форварда в карьере составили 18,2 очка, 4,1 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

Самый значимый вклад в победу «Голден Стэйт» в матче с «Бруклином» внёс нападающий Эндрю Уиггинс – 24 очка, 8 подборов и 2 передачи. Наиболее результативными у «Бруклина» стали Ирвинг (32 очка, 7 подборов и 7 передач) и Патрик Миллз (24 очка, 4 подбора и 4 передачи). На счету Карри 19 очков.

Новость по теме
Кайри Ирвинг высказал мнение о Стефене Карри
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022