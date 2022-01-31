Энес Кантер: я должен поделиться этим со всеми. Лицемерие маленького Яо Мина
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Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер высказался по поводу бывшего китайского баскетболиста Яо Мина.
«Я должен поделиться этим со всеми. Лицемерие маленького Яо!!! Сначала Яо Мин пригласил меня в #Китай, через день я принял его приглашение! А еще через день он заблокировал меня в «Инстаграме», как маленького ребенка. Видимо, Си Цзиньпин не одобрил. Хватит позориться перед всем миром. Отметьте Яо и дайте ему понять, что он — марионетка китайской коммунистической партии!!!», — приводит слова Кантера Sportskeeda.
Ранее сообщалось, что Кантер составил список игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые сотрудничают с китайскими компаниями, тем самым, как считает Энес, зарабатывая на рабском труде.
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