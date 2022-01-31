Энес Кантер: я должен поделиться этим со всеми. Лицемерие маленького Яо Мина

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер высказался по поводу бывшего китайского баскетболиста Яо Мина.

«Я должен поделиться этим со всеми. Лицемерие маленького Яо!!! Сначала Яо Мин пригласил меня в #Китай, через день я принял его приглашение! А еще через день он заблокировал меня в «Инстаграме», как маленького ребенка. Видимо, Си Цзиньпин не одобрил. Хватит позориться перед всем миром. Отметьте Яо и дайте ему понять, что он — марионетка китайской коммунистической партии!!!», — приводит слова Кантера Sportskeeda.

Ранее сообщалось, что Кантер составил список игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые сотрудничают с китайскими компаниями, тем самым, как считает Энес, зарабатывая на рабском труде.