Гомельский: игра «Лейкерс» на протяжении всего сезона вызывает сожаление

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.
«Не знает спорт сослагательного наклонения. Но игра «Лейкерс» на протяжении всего сезона вызывает сожаление», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Напомним, вчера «озёрники» вели с преимуществом в 10 очков перед заключительной четвертью матча с «Атлантой Хоукс», однако растеряли преимущество в решающем отрезке матча и в итоге уступили 121:129.
После 51 игры регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 24 победы и 27 поражений.
Ранее разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу нынешнего состояния команды.
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