Стефен Карри установил фантастический рекорд НБА, превзойдя Коби Брайанта

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 21 очко в четвёртой четверти матча с «Хьюстон Рокетс» (122:108). Это уже 35-я игра для 33-летнего баскетболиста, в которой он за одну четверть набирает больше 20 очков. Карри побил рекорд легендарного Коби Брайанта и вышел на первое место в лиге за всю историю по этому показателю.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Всего на счету Стефена 40 очков, 9 передач и подборов. «Голден Стэйт» после 51 матча регулярного чемпионата идёт на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 38 победами и 13 поражениями.
Ранее Карри побил ещё один рекорд, выйдя на первое место по количеству сыгранных матчей за «Голден Стэйт».
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