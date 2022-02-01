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Стефен Карри прокомментировал то, что побил рекорд Коби Брайанта в НБА

Стефен Карри прокомментировал то, что побил рекорд Коби Брайанта в НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу своего рекорда, который он установил после игры с «Хьюстон Рокетс» (122:108). Напомним, лидер «воинов» набрал 21 очко в четвёртой четверти и вышел на первое место в истории по количеству четвертей, в которых один игрок набирал 20+ очков, превзойдя легендарного Коби Брайанта.

После игры репортёр сообщил о том, что он только что стал рекордсменом. На это Карри ответил: «О, это очень приятно».

Всего на счету Стефена 40 очков, 9 передач и 5 подборов. «Голден Стэйт» после 51 матча регулярного чемпионата идёт на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 38 победами и 13 поражениями.

Ранее Карри побил ещё один рекорд, выйдя на первое место по количеству сыгранных матчей за «Голден Стэйт».

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