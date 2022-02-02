Дрэймонд Грин назвал команду, в которую думал уйти из «Голден Стэйт»
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Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, что им были заинтересованы два других клуба НБА.
«Я слышал, что «Пистонс» собираются предложить мне большой контракт. Я также разговаривал с Дэнни Эйнджем и «Селтикс». Но они сказали что-то вроде: «Ах, максимум, на что мы рассчитывали, это контракт на $ 70 млн». И я ответил: «Ну, я пойду поговорю с кем-нибудь другим», — приводит слова Грина Fadeaway World.
Ранее сообщалось, что Грин заключил долгосрочный контракт с ТВ-компанией Turner Sports и теперь будет периодически появляться в шоу Inside the NBA на TNT, а также участвовать в журналистских проектах The Arena и Bleacher Report.
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