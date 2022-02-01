ЦСКА объявил о подписании Аллерика Фримена

ЦСКА объявил о переходе атакующего защитника турецкого клуба «Бурсаспор» Аллерика Фримена.
«Из турецкого «Бурсаспора» в нашу команду переходит защитник Аллерик Фримен (27 лет, 190 см). Контракт с американским баскетболистом подписан до конца нынешнего сезона, он вступит в силу после запланированного на пятницу медобследования в GMS Clinic», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
В нынешнем сезоне в составе турецкого клуба Аллерик является лидером чемпионата Турции по результативности – 20,5 очка при 49,4% реализации трёхочковых. Кроме того, игрок в 15 матчах совершил 3,1 подбора, отдал 3,5 передачи и выполнил 1,0 перехвата за 33,6 минуты. Его средние показатели в 9 матчах Еврокубка – 19,6 очка (43,9% трёхочковых), 2,4 подбора, 2,8 передачи, 0,8 перехвата за 34,6 минуты.
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