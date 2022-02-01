Джерри Уэст: никому в «Лейкерс» не хватило смелости позвонить мне, настолько они мелочные

Легендарный баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст раскритиковал свой бывший клуб за аннулирование его абонементов.

По словам Уэста, много лет назад бывший владелец «Лейкерс», покойный ныне Джерри Басс, пообещал ему пожизненные абонементы.



«Они прислали сообщение, выдержанное в холодном тоне, моей жене. Ни у кого не хватило наглости позвонить лично мне. Такие вот они мелочные. Тем не менее я люблю «Лейкерс». Приятно наблюдать за ними, когда они добиваются успеха. Это здорово для баскетбола. Я горжусь всем, что произошло в команде, когда я в ней был, а также горжусь тем, что там случилось, когда меня в клубе уже не было», — приводит слова Уэста Clutch Points со ссылкой на The Athletic.