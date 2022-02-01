«Локомотив-Кубань» подписал лучшего скорера Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» подписал соглашение с атакующим защитником «Астаны» Джейленом Бэрфордом. Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.



Контракт с Барфордом подписан по схеме «1+1».



«Сейчас сразу несколько игроков «Локо» по медицинским показателям не могут выходить на площадку. Подписание Джейлена Бэрфорда значительно улучшит наши вариативность и ротацию. Брэдфорд — острый и агрессивный игрок. Важно, что он уже знаком с уровнем и условиями Единой лиги ВТБ. Более того — является лучшим снайпером текущего сезона. Надеюсь, Джейлену потребуется минимум времени на адаптацию и набор необходимых физических кондиций», — сказал президент «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Бэрфорд является лучшим бомбардиром нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. В среднем за матч игрок набирает 23,0 очка, 4,8 подбора, 1,6 передачи и 2,1 перехвата.