Шакил О'Нил — Тому Брэди: подними свою задницу и отработай ещё один год
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Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил высказался о решении семикратного победителя Супербоула, квотербека Тома Брэди завершить карьеру в НФЛ (американский футбол).
«Подними свою задницу и отработай ещё один год. Я люблю тебя, брат. Было приятно смотреть твои матчи», — написал О'Нил в комментариях к посту Брэди в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Тома Брэди в «Инстаграме».
Брэди считается одним из величайших игроков в американский футбол. Том пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды — регулярного сезона. Он провёл 22 сезона в лиге. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе. Последние два года он выступал за команду «Тампа-Бэй».
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