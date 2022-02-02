Шакил О'Нил — Тому Брэди: подними свою задницу и отработай ещё один год

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил высказался о решении семикратного победителя Супербоула, квотербека Тома Брэди завершить карьеру в НФЛ (американский футбол).



«Подними свою задницу и отработай ещё один год. Я люблю тебя, брат. Было приятно смотреть твои матчи», — написал О'Нил в комментариях к посту Брэди в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Тома Брэди в «Инстаграме».

Брэди считается одним из величайших игроков в американский футбол. Том пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды — регулярного сезона. Он провёл 22 сезона в лиге. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе. Последние два года он выступал за команду «Тампа-Бэй».